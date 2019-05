Heerenveen speelt alleen nog om financieel resultaat maar traint "spijkerhard"

Voor sportclub Heerenveen staat er eigenlijk niets meer op het spel. De play-offs voor Europees voetbal zijn niet meer haalbaar. Heerenveen kan nog wel bijna een miljoen euro verdienen als het één plaat onder FC Groningen eindigt. Jansen: "Als Groningen verliest, Willem II wint fan ADO Den Haag en wij winnen van Groningen, dan halen we dat."

Jansen baalt van wedstrijd tegen NAC

Afgelopen zondag won Heerenveen met 2-1 van NAC Breda, maar het spel was niet goed. "Ergeren vind ik een groot woord, maar ik heb wel gebaald. Het tempo was te laag en als we dan eens de bal naar voren spelen, zijn we veel te slordig. Dan lijkt het al snel alsof we niet willen, maar dat is het probleem niet."

Volgens Jansen wordt er, ondanks dat er niets meer op het spel staat, spijkerhard getraind. "Dat meen ik echt. Je ziet echt dat het er soms vanaf spat. Maar je moet ook niet onderschatten wat het met jongens doet dat ze weg gaan. Er gaan acht jongens weg, waarvan ook veel jongens die hier zijn opgegroeid. Dat doet echt wat met je."