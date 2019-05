Brok wil Joodse kinderen terug naar Fryslân halen

Verhalen terug naar Fryslân

In de oorlog zijn veel Joodse kinderen ondergedoken geweest op plekken in Fryslân. Die kinderen van toen zou Brok terug willen halen naar Fryslân om hun verhaal hier te vertellen. "Ik weet nog toen ik zelf klein was en op school zat als er dan iemand in de klas kwam vertellen over het verzet en over de oorlog, ja dat blijft hangen."