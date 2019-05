Grote uitslaande brand in restaurant bij Lauwersoog

De brand zorgt voor veel overlast in de directe omgeving. Zo is de N361 tussen Anjum en Lauwersoog afgesloten vanwege de rook.

De rook van de brand is in de wijde omgeving te zien. Bijvoorbeeld van de boot naar Schiermonnikoog, maar ook in Leeuwarden zijn rookwolken te zien aan de horizon. Het is niet duidelijk of er schadelijke stoffen vrij zijn gekomen bij de brand. De brandweer vraag echter altijd om bij de rook vandaan te blijven.