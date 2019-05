LIVEBLOG: Het Tweede Kamerdebat over de containerramp

De Tweede Kamer praat dinsdagavond over de gevolgen van de containerramp begin januari, toen 342 containers van de MSC Zoe boven de Waddeneilanden in zee belandden. Volgens politici en bestuurders is het nu de tijd voor concrete acties. Verslaggever Eva Meesterberends is aanwezig bij het debat, en doet live-verslag vanuit de Tweede Kamer in Den Haag.