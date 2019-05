De Rouwe over tweet: "DNA afstaan is geen automatisch gegeven"

Ook al zijn ze veroordeeld, het zijn volgens hem geen criminelen. Een opvallende tweet voor een politicus. De vraag aan De Rouwe: wat bedoelde hij nu precies? "Het gaat hier om twee dingen: er is een overtreding geweest, en daar zijn ze voor veroordeeld", zo vertelt hij.

"Niet aan de orde"

"Er is een wet uit de Tweede Kamer die zegt: in een aantal gevallen kan het zo zijn dat er DNA moet worden afgestaan. Nu zeggen ze: dat is hier niet van toepassing. Ik vind dat heel goed. De feiten die daarvoor nodig zijn, bijvoorbeeld recidive en opsporing in de toekomst, zijn hier niet aan de orde."

Volgens de politicus gaat het in dit geval om een lichte overtreding. "Het is dan geen automatisch gegeven dat iemand dan ook direct DNA moet afstaan. Dat is in dit geval maar goed ook."