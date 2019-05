Groentetuinen verbinden jong en oud in Oudega

Op initiatief van de leerlingenraad van basisschool De Diamant in Oudega (Sm.) worden er tientallen groentetuintjes aangelegd bij ouderencomplex het Jonkersstee. Doel is dat er meer verbinding komt tussen jonge en oude mensen in het dorp. Leerlingen van de basisschool en de bewoners van het Jonkersstee zullen de tuinen onderhouden.