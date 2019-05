Gemeente Leeuwarden past plannen voor nieuw buurtschap Unia aan

Begin 2019 had het college al een plan. Belanghebbenden lieten eind februari weten bezwaren te hebben. Uit gesprekken met de partijen zijn aanpassingen naar voren gekomen. Een van de aanpassingen is dat de bebouwing van de Trijehoeke vervalt.

Ook komt er meer ruimte tussen de woonboten en het buurtschap Unia. Daarnaast wilde een groot deel van de omwonenden dat de watergang onderlangs via de Wurdumerfeart langs de rijksweg loopt. Ook dat wordt meegenomen in de plannen.

Eind mei besluit

Volgende week donderdag krijgen omwonenden, andere belanghebbenden en geïnteresseerden informatie over het aangepaste stedenbouwkundig plan. De verwachting is dat de gemeenteraad eind mei praat over de plannen en een beslissing neemt.

In het nieuwe buurtschap Unia komen huizen aan het water, bij een park en in een hof. "Daarmee voorzien we in de woningbehoefte van de gemeente Leeuwarden", zegt wethouder Hein de Haan. Hij noemt het een 'prachtig plan' in een omgeving met veel water en groen.