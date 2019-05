'Identiek spelende' volleyballende Jasper beide in Oranje

Marrit Jasper heeft een succesvol seizoen achter de rug bij haar Duitse club Aken. Voor haar zusje Hester is dat niet anders. Ze was een tijdlang een van de belangrijkste spelers van haar club VC Sneek, maar maakte kortgeleden bekend dat ze vanaf volgend seizoen uit zal gaan komen voor het Duitse Suhl, de voormalige club van zus Marrit.

Bondscoach Jamie Morrison zei op een speciale persbijeenkomst op topsportcentrum Papendal dat er een 'little chance' bestaat dat de beide zusjes volgende week samen zullen spelen in oranje. Ook liet hij weten dat hij 'never ever' twee zusjes heeft gezien die zo identiek volleyballen.