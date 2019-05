Hoofdrolspeler Plantinga: "Titus is de mooiste rol die ik ooit heb gespeeld"

Theun Plantinga speelt Titus. "Het is de mooiste rol die ik ooit heb gespeeld", zo zegt hij. Normaliter speelt hij in komedies of expressieve rollen, dit is weer heel wat anders. Hij heeft zich helemaal verdiept in Titus. "Ik heb veel over hem gelezen en ben naar het Titus Brandsma museum geweest."

Ook zijn eigen ervaringen helpen hem bij het goed neerzetten van zijn rol. "Titus zag God in andere mensen. Ik heb dit gekoppeld aan mij eigen moeder, die drie jaar geleden is overleden. Hoe ik haar nog altijd kan horen als ik vragen heb, diep van binnen geeft ze mij antwoorden."