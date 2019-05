'Beroving pizzabezorger Kollum kwam door dronkenschap'

In de nacht van 17 september vorig jaar had het duo, met de broer (17) van de 18-jarige, pizza's gestolen van een Leeuwarder bezorger. Op het moment dat de bezorger de pizza's overhandigde, renden de drie weg. De bezorger had de politie verteld dat het om een gewapende overval ging, maar daar zag de rechter geen bewijs voor.

De zaak van de 17-jarige werd achter gesloten deuren behandeld door de kinderrechter.

In Wergea wel met pistool

De bezorger kreeg twee maanden later wel een pistool onder de neus toen hij in Wergea pizza's aan het bezorgen was. Toen moest hij niet alleen de pizza's afstaan, maar ook zijn auto.