Friese Meat the Victims-woordvoerder: "Bijzonder laf van Partij voor de Dieren"

Dat kreeg dus niet de steun van de Partij van de Dieren en dat vindt woordvoerder Jonathan Loogman uit Hurdegaryp 'bijzonder laf'. Loogman zegt dat de politieke partij juist voor deze actie moest zijn, als ze echt zouden opkomen voor de rechten van dieren.

"Ik had het wel verwacht, omdat ze heel politiek correct moeten blijven. Maar ik denk dat acties zoals die van ons wel nodig zijn om echt iets te veranderen. Als je naar de geschiedenis kijkt, zie je dat acties van burgerlijke ongehoorzaamheid altijd voor verandering heeft gezorgd."

Maar Loogman vindt de actie wel geslaagd: "We hebben heel veel media-aandacht gekregen en heel veel mensen bereikt", zegt hij. "We hebben de onderdrukking van de dieren aan de kaak gesteld. We willen dat mensen gaan nadenken of het normaal is hoe we dieren behandelen in onze maatschappij. Ik denk dat deze actie mensen zeker aan het denken heeft gezet."

Zeventig actievoerders aangehouden

Op een bepaald moment werd de situatie grimmig. "De spanning liep op, vooral omdat heel veel boze boeren op ons afkwamen. Ze hebben vier auto's van ons vernield: omgekanteld en banden lek gestoken."

De politie hield uiteindelijk dus tientallen actievoerders aan. Volgens Loogman gaat het in totaal om zo'n zeventig personen. "Zij zitten nu in een politiebureau, maar ik denk wel dat ze dinsdag nog worden vrijgelaten. Ze zijn aangehouden wegens lokaalvredebreuk."

Ook in Fryslân?

Loogman zegt dat acties zoals in Boxtel niet zijn uit te sluiten in Fryslân: "Overal waar dieren worden uitgebuit, kan men deze acties verwachten."