Kunstwerk wereldberoemde Frank Stella krijgt misschien plek aan de Waddenzeekust

De kosten zijn nog een ding, want het kunstwerk moet ook veel geld opbrengen. Ook het plaatsen van het werk, dat 14 meter hoof en 45 ton zwaar is, betekent een uitdaging, volgens Joop Mulder. Met het Wetterskip moet nog worden gesproken. Er zal echter nog veel onderzoek moeten worden gedaan om te zien of het überhaupt mogelijk is. Ze zijn op de hoogte gebracht van de plannen door de gemeente Harlingen en Joop Mulder. Ook de provincie weet ervan.

De gemeente Harlingen is ook enthousiast. Wethouder Hein Kuiken hoopt dat het lukt om een plek voor het kunstwerk 'Broken Jug' te vinden. Het college is in ieder geval bereid om daar op in te zetten. Naar de kosten moet wel worden gekeken. Het beeld van aluminium moet nog helemaal worden gepolijst. Dat zou dan door een Fries bedrijf kunnen worden gedaan.

Uitdagingen

Grote uitdaging is het vinden van een geschikte plaats. Het kunstwerk is zwaar, terwijl de zeedijk vooral voor de veiligheid is bedoeld. Bovendien is het erg duur om een fundering ervoor te maken. De partijen - de provincie, gemeenten, Sense of Place en het Wetterskip - zullen later daarover in gesprek.

Al met al staat alles nog in de kinderschoenen, maar als het aan Joop Mulder en de wethouder ligt, zal er alles aan worden gedaan om de sculptuur in Fryslân te houden.