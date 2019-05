Bijeenkomst van college Weststellingwerf verloopt rumoerig

De kern van het conflict was dat de oppositiepartijen wilden dat het investeren van 3,5 miljoen euro in de Steenwijkerweg niet los moet worden gezien van een totaal verkeersplan. Dat plan is voor dit jaar aangekondigd. De oppositie vindt dat d e gevolgen van de aanpassingen in De Blesse eerst in kaart moeten worden gebracht.

De irritaties liepen hoog op en verschillende partijen beschuldigden elkaar ervan te liegen. Nadat burgemeester Van de Nadort het college vroeg de toon te matigen, kon de bijeenkomst weer verder.