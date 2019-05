Jeugdhulp Fryslân plaatst spandoeken op scholen Weststellingwerf

Jeugdhulp Fryslân probeert met de doeken nieuwe pleegouders te vinden. "Het aantal nieuwe aanmeldingen voor pleegouders loopt terug. Dit jaar zoeken we eigenlijk vijftig nieuwe pleeggezinnen, die klaar willen staan om kinderen op te vangen", vertelt Lucille van Oene van Jeugdhulp. In Fryslân zijn er volgens Jeugdhulp 850 kinderen die opvang nodig hebben, maar er zijn maar 600 pleeggezinnen beschikbaar.

"We zijn eigenlijk altijd op zoek naar pleegouders, want daar heb je nooit genoeg van." Als er meer pleeggezinnen zijn, is er natuurlijk ook een grotere kans op een perfecte match voor een kind, zo legt Van Oene uit.