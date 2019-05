Tweede Kamerdebat over de containerramp: 'tijd voor concrete actie'

Als het om opruimen gaat, heeft Nederland aardig wat bevoegdheid. Al blijven veel partijen in de Tweede Kamer verbijsterd over het feit dat de details over wat er precies in de containers zat, maar niet bekend worden. "Schandalig", vindt Frank Wassenberg van de Partij voor de Dieren. Ook GroenLinks en het CDA willen meer openheid.

Vanaf de Waddeneilanden wordt al jaren lang gevraagd om het risico op het aanspoelen van containers en lading te beperken door grote containerschepen niet meer op de vaarroute boven de eilanden toe te laten.

Wadden beter beschermen

Wassenberg (Partij voor de Dieren) is hier duidelijk over: "Het Wad moet beter worden beschermd tegen dit soort bulktransporten. Het hele systeem is verkeerd." CDA'er Maurits von Martels vindt dat de kustwacht een taak heeft om diep containerschepen naar een andere, diepere route te sturen bij slecht weer. Körger (GroenLinks) vraagt zich wel af of een andere route in alle gevallen het probleem oplost. Als het verder op zee mis gaat duurt het alleen langer voordat er spullen aanspoelen en het gebied waarin dat gebeurt wordt groter.