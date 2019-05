Databank met historische kaarten nu aangevuld met steden in Súdwest-Fryslân en Harlingen

In de databank stonden al historische kaarten, uit het tijdperk van 1750 tot 1900, van Sneek, Balk, Sloten, Joure, Leeuwarden en Dokkum. Nu zijn er ook de kaarten van Bolsward, Harlingen, Hindeloopen, IJlst, Stavoren en Workum bijgekomen. In de databank kun je historische informatie over huizen, bewoners en eigenaren terugvinden en dus mogelijk ook van jouw voorouders.

De officiële lancering van de website Time Machine Súdwest-Fryslân/Harlingen is op dinsdag 28 mei.

Alle Friese Steden

Met de lancering van de Time Machine Súdwest-Fryslân/Harlingen staan alle Friese steden en de plaatsen Balk en Joure in de Time Machine. De Time Machine is een onderdeel van Redbot, het digitaliseringsprogramma voor cultureel erfgoed van de provincie Fryslân.

Verscheidene gegevens over de personen en percelen zijn verzameld uit oude belastingregisters, volkstellingen, bevolkingsadministraties en het kadaster. Daarna zijn de data aan een locatie op historische kaarten verbonden. Door een huis of perceel op de kaart aan te klikken verschijnen alle gegevens tegelijk in beeld.