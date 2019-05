Súdwest-Fryslân komt met tweede vestiging weekendschool

De weekendschool is voor kinderen van 10 tot 14 jaar, die van huis uit minder mogelijkheden hebben om bepaalde vakken beter te leren, zoals wetenschap, maatschappij, cultuur en techniek.

De kinderen gaan in de periode oktober tot en met juni één keer in de twee weken op zondagmiddag naar school. "Dankzij de weekendschool wordt het toekomstperspectief van de kinderen beter en ook hun zelfvertrouwen neemt toe", zegt wethouder Stella van Gent.

De school in Sneek had bij de start in de herfst van 2018 de klas al snel vol, met 26 leerlingen. De aanmeldingen bleven binnenkomen en dat wat was de reden om nu nog een vestiging te willen openen.

Kinderen kunnen gratis naar de weekendschool. Daar krijgen ze les van gastdocenten uit het beroepsveld, zoals een karateleraar, circusdirecteur en een wethouder.

Vanaf komend schooljaar zal er in de drie klassen in Sneek en op de nieuwe locatie in totaal plek zijn voor 75 leerlingen.