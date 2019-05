Vervolg op de serie over Leeuwarder wijk Wielenpôlle

Eindredacteur van de documentaire serie van NPO2, Marieke Rietkerk, vertelt dat ze benieuwd waren hoe het nu met de mensen die ze toen gevolgd hebben gaat. In de Leeuwarder wijk Wielenpôlle begonnen ze met de serie en dat heeft bij hen ook de meeste indruk gemaakt. Met sommige mensen hebben ze contact gehouden en nu wilden ze ook graag aan het publiek laten zien hoe het met de mensen gaat.

Voordat ze met de serie begon, heeft ze onderzoek gedaan naar wie interessant is om te volgen. "Voor televisie is het aardig dat er een ontwikkeling plaatsvindt en zo zijn we naar mensen gaan kijken die we konden gaan volgen. Bij wie staat iets te gebeuren?"

Angela

Een van die mensen was de Leeuwarder Angela. "Angela was zo open over haar heftige drugsverleden. Ze kon zo goed vertellen waar ze vandaan kwam en dat ze verder wil. Zij heeft zichzelf bij elkaar gepakt en is een opleiding gaan volgen. Dat kon ook best, behalve dat ze geen studiefinanciering meer kreeg. Toen is er een oplossing gevonden voor het financieringsprobleem en het lukt. Die vrouw heeft doorzettingsvermogen, een doel en het lukt. Dat was leuk om te laten zien", vertelt Rietkerk.

Renovatie

De Wielenpôlle is helemaal gerenoveerd en dat heeft niet voor iedereen goed uitgepakt. Bij Sieb en Petra is de boel aan het verzakken en zij hebben grote zorgen. Met de vervolgserie willen ze graag aan de mensen laten zien wat er met iedereen gebeurd is en hoe het nu gaat.

"In een heel korte tijd kom je dicht bij die mensen. Het maakt niet uit of je in Fryslân of Amsterdam woont. Je gaat van die mensen houden", verklaart Rietkerk over waarom mensen graag naar de serie kijken.