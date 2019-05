VIDEO: Otto van der Galiën: "Lagere Lasten Burger schuift eigen principes niet aan de kant"

Lagere Lasten Burger had (opnieuw) kunnen kiezen voor vier jaar in de oppositie en koos dus uiteindelijk voor een plekje in de coalitie, maar volgens Van der Galiën wordt er met zijn partij in het dagelijks bestuur gewerkt aan een gezond financieel beleid.

Van der Galiën is geen tegenstander van een onderzoek naar nut en noodzaak van een waterschap. Als alle expertise van het waterschap goed terecht komt bij de provincie, zou het opheffen volgens hem een optie kunnen zijn. Daarnaast bespaart zoiets veel kosten. Tegelijkertijd wijst Van der Galiën er op dat daar wel een grondwetswijziging voor nodig is. Dat kost tijd, en landelijk is er politiek gezien op moment niet veel animo voor het opheffen van waterschappen.