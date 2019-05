Sportoverzicht: Nyck de Vries, SC Heerenveen, SC Cambuur, fierljepper Thewis Hobma

We zijn drie weekeinden onderweg met het Formule 2 circus. De Formule 2 is een opstapje naar de Formule 1. Voor Nyck de Vries uit Uitwellingerga is het zijn derde seizoen in de F2. Hij geldt als een van de topfavorieten. In Barcelona pakte hij zondag zijn eerste overwinning in de Formule 2.

SC Heerenveen heeft zaterdag met 2-1 gewonnen van degradant NAC Breda. Het is de eerste overwinning van interim-trainer Johnny Jansen. Het is nu de vraag of Johnny Jansen aan zal blijven als hoofdtrainer

Verder gaat het bij SC Heerenveen vooral over afscheid nemen. Acht spelers werder uitgezwaaid, waaronder Stijn Schaars, Kik Pierie en Doke Schmidt. Maar er is kan dat meer speler Heerenveen gaan verlaten.

Cambuur komt dinsdag weer in actie voor de return in de eerste ronde van de play-offs. Tegenstander is Almere City, waar ze vrijdagavond thuis gelijk tegen speelden: 2-2. Vooruitkijken op volgend seizoen met nieuwe traier Henk de Jong, wat zal er onder De Jong veranderen?

Opmerkelijk deze week: fierljepper Thewis Hobma kan het toch niet laten en plakt er nog een jaar aan vast. Dit weekeinde begint het fierljepseizoen weer, met de eerste wedstrijd in Buitenpost.

Judoka Sanne Vermeer uit Stiens kwam in actie in Baku bij de Grand Prix wedstrijd. In de strijd om brons stond ze tegenover een oude bekende.

Als laatste het kaatsen in Stiens. Het trio Gert Anne van der Bos, Taeke Triemstra en Tjisse Steenstra won opnieuw.