Storingen bij brug Schuilenburg lijken opgelost

Volgens de mensen die aan het werk zijn bij de brug, lijken de problemen nu definitief opgelost. Niet iedereen is daar zeker van. Een van de omwonenden zegt dat er bijna iedere maand wel problemen zijn met de brug en kan het verkeer er dan niet langs. "Dan moeten ze tot wel vijf kilometer omrijden of fietsen."

Volgens de man hebben ze nadat de brug gerestaureerd is, het niet helemaal goed aangepakt en is de brug in onbalans geraakt. "Ik hoop dat het nu voor elkaar is, maar ik heb er niet zoveel vertrouwen in."