Douwe Gerlof Heeringa over Eurovisie Songfestival: "Kans op winst is nog nooit zo groot geweest"

Douwe Gerlof Heeringa gaat zelfs naar Israël toe om voor het eerst live bij het festival te zijn. "Ik ben wel een grote fan ja, en volg het al een poos. Bij de uitzendingen op televisie is het altijd een feestje en komt er veel muziekkennis voorbij. Mijn liefde voor het songfestival heeft met de muziek te maken. Ik ben een groot muziekliefhebber en heb een brede smaak. Mensen zijn soms kritisch over de muziek, vinden het clownesk, hilarisch of hysterisch, maar in de afgelopen jaren heeft het festival gemiddeld wel goede muziek gebracht."

Wordt Nederland nummer één?

"De kans dat we winnen, is nog nooit zo groot geweest. Alhoewel, in 1989 stond Justine Pelmelay ook heel hoog bij de bookers, maar haar laatste noot was onzuiver. Dat was jammer. Ik denk echt dat Nederland nu kan winnen. Voor de publieksstemmen zijn we afhankelijk van de loting. Tussen welke andere acts komt dit gevoelige nummer? Bij de jury, die de andere helft van de punten toekent, zit het wel goed. De kritieken zijn lovend over het liedje en over Duncans zangkunsten."