Gewonde bij ongeluk op beruchte kruising Damwâld

Het ongeluk gebeurde op de kruising van de Haadwei met de Doniawei en de Foarwei. Het is een beruchte kruising in Damwâld. De hulpdiensten kwamen met spoed ter plaatse en hebben de fietser behandeld en overgebracht naar het ziekenhuis. Hoe het ongeluk precies kon gebeuren is niet bekend.

Berucht kruispunt

Door de komst van de Centrale As zijn de kruispunten in Damwâld aangepast. Eerder was daar een rotonde, maar nu is het kruispunt ingericht als plein met palen in het midden.

Bij het meldpunt dat Omrop Fryslân in april opengesteld had voor verkeersonveilige situaties kwamen veel meldingen over het kruispunt in Damwâld binnen. Die informatie is ook aan de gemeenten doorgestuurd.