Cambuur dinsdag naar Almere voor return: "Uit een ander vaatje tappen"

Overtuiging

Het goede nieuws is dat er, naast Mous, bijna geen blessures zijn verder. Hake kan dus met een fitte groep na de wedstrijd van dinsdag toewerken. Ondanks dat veel spelers voor het eerst play-offs spelen, kan de trainer onder de spelers niet merken dat er extra spanning op staat. "De groep straalde overtuiging uit, ondanks de moeizame wedstrijd van vrijdag. Maar met één goal maken of met één doelpunt verschil winnen, zijn we gewoon door. De afgelopen wedstrijden hebben we laten zien dat we daartoe in staat zijn. Het gaf mij een heel goed gevoel dat de spelers dat uitstraalden."

Wel zal Hake zijn spelers bewust maken dat het begin van de wedstrijd beter moet. Dat was vrijdag zowel in de eerste als de tweede helft niet goed. "Maar dat is niet het enige", zegt Hake. "Aan de bal waren we ook onrustig. Ik vind dat wij in positiespel betere wedstrijden hebben gespeeld dan vrijdag. Daar moeten we naar terug. Dat zullen we morgen ook beter moeten doen."