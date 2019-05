Plan voor arbeidsmigranten in Waadhoeke: extra huisvesting in buitengebied

De bestaande regel in de gemeente is dat het aantal woningen voor kamerverhuur in een straat niet hoger mag zijn dan tien procent. Wat de werkgroep betreft, blijft die regel bestaan. Maar omdat er dan niet genoeg ruimte is voor de arbeidsmigranten, moet die extra huisvesting er komen.

Huisvesting in het buitengebied zou kunnen komen in de buurt van de bedrijven waar mensen werken. In de gemeente willen ze per se geen grootschalige opvang, dus een 'migrantenhotel' voor een paar honderd mensen krijgt geen steun. De opvang in het buitengebied zou beperkt moeten blijven tot locaties die geschikt zijn voor zo'n vijftig arbeiders, staat in de voorstellen van de werkgroep.

Gemeentelijk en provinciaal beleid struikelblok

Het is echter nog niet eenvoudig geregeld, want het bestemmingsplan van Waadhoeke voorziet nog niet in dit soort huisvestingsplekken. En dat is niet het enige struikelblok, want ook het streekplan van de provincie Fryslân biedt geen ruimte voor het voorstel van de werkgroep. Op dit moment onderhandelen CDA, PvdA, FNP en VVD echter over een nieuw college van Gedeputeerde Staten in de provincie. "Een mooi moment om zo'n probleem op tafel te leggen", zegt verslaggever Onno Falkena. "Deze kwestie is één van de onderwerpen waar de partijen over aan het stoeien zijn."