Young Leaders rolmodellen voor jongeren in dorpen

Een nieuwe groep Young Leaders in Ooststellingwerf krijgt na tien workshops een certificaat. Bij dit pedagogisch activeringsprogramma moesten ze zelf ook een activiteit organiseren. Zaterdag was de eerste: een sportdag en een feest in Oosterwolde.

Met het Young Leaders-project denkt de gemeente Ooststellingwerf overlast van jongeren te voorkomen. Maar ook dat hun talent ontwikkeld wordt en dat er iets te doen is in de dorpen voor jongeren.