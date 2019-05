Replica van Stirling Motor te zien op tentoonstelling over Johannes Wardenier

Johannes Wardenier (1912-1960) ontwikkelde in 1934 een brandstofloze motor. Hij was toen 22 jaar. Kon hij met alleen lagere school als opleiding met zijn uitvinding de wereld op de kop zetten? In Wolvega zou een fabriek moeten komen, waar 13.000 mensen konden werken, maar het hele feest ging niet door. Wardenier werd in een kliniek geplaatst omdat hij krankzinnig zou zijn.

In de tentoonstelling is een replica van een Stirling Motor te zien en een aantal 'brandstofarme motoren' van Ben Geuskens en Jan Vink.

De tentoonstelling opent donderdag 17 mei en duurt tot en met 1 juli en is in mfc Hoogthij in Steenwijkerwold.