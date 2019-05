Gevaarlijke verkeerssituaties oefenen met een VR-bril op je neus

De Albertine Agnesschool in Oranjewoud heeft maandagmiddag de primeur. Daar wordt het programma officieel gepresenteerd. Anouck Veenstra van Veilig Verkeer Nederland legt uit hoe het precies werkt. "Er is een variant voor thuis om algemene verkeerssituaties te oefenen en er is een variant waarbij de omgeving rondom de school gedigitaliseerd is, zodat kinderen de route naar school kunnen oefenen. Het is ook de bedoeling dat er ieder jaar iets bijkomt, net zoals in het echte leven, zodat het zo realistisch mogelijk is."

Misselijk

Bovendien kunnen kinderen de verkeerssituaties ook oefenen met behulp van de telefoon of tablet. Veenstra: "Heel veel kinderen worden misselijk van een Virtual Reality-bril. Het schijnt dat het evenwichtsorgaan nog niet helemaal op orde is, waardoor ze sneller last krijgen van misselijkheid. Vandaar de optie om de situaties op meerdere manieren te kunnen oefenen."

In de praktijk

Dat wil echter niet zeggen dat kinderen niet meer in het echt hoeven te oefenen, benadrukt Veenstra. "Natuurlijk blijft het belangrijk om in de praktijk te oefenen, maar dit is wel een mooie aanvulling om het eerst thuis te oefenen. Ouderen brengen kinderen steeds vaker met de auto naar school, waardoor ze onvoldoende zijn voorbereid wanneer ze naar de middelbare school moeten fietsen. Dus dit is een extra stimulans om met verkeer aan de slag te gaan."

Veilig Verkeer Nederland hoopt het programma binnenkort ook op andere scholen in Fryslân te kunnen aanbieden.