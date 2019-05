Duizenden posters met #doeslief bij SC Heerenveen: "Daar was het ons om te doen"

Hunneman en Miedema zijn klaar met de negativiteit rondom de club. En daarom lagen er zondag duizenden posters in het Abe Lenstrastadion met de tekst, die ook wordt gebruikt in de SIRE-reclames. "Ik denk dat heel veel mensen de poster omhoog hebben gehouden", vertelt Miedema. "Dat was ons doel, want wij willen vooruit."

De actie was in de twintigste minuut omdat 1920 het oprichtingsjaar van de club is. De initiatiefnemers, die er tweeënhalf uur over deden om alle posters klaar te leggen, hopen dat de sfeer rondom de club nu weer wat verbetert. "We moeten positief vooruit. Met elkaar, in het belang van de club. Ik denk dat deze actie goed paste bij de kernwaarden van ons mooie club."