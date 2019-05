Gert-Anne van der Bos over overwinning: "Het gaat weer een beetje als vanouds"

Van der Bos speelde een sterke finale en zag ook Tjisse Steenstra goed opslaan. "We slaan beide gewoon heel ontspannen en lekker op. En het rolt er wel lekker uit." De afgelopen twee jaar wilde er nog weleens teveel spanning op Van der Bos staan. "Anders zat er misschien weleens een beetje druk op. Vorig jaar of het jaar ervoor had je een seizoen en dan lukte het allemaal net niet." Maar dit seizoen heeft Van der Bos daar nog geen last van. "Nu zit je lekker in je vel, lekker rustig, en gaat het weer een beetje als vanouds."

Hoekstra tevreden met tweede prijs

Allard Hoekstra pakte met Thomas van Zuiden en Jelte-Pieter Dijkstra de tweede prijs. Gezien de omstandigheden was Hoekstra daar tevreden mee. "Je wilt winnen natuurlijk, maar de eerste omloop konden we er allang af, en de tweede was ook pittig. Dus uiteindelijk is het wel een mooi tweede prijsje. Met Jelte-Pieter als nieuwe opslager erbij. Dan ben je wel tevreden."