Huizen in Fryslân verzakken, maar 'bewoners hebben ook eigen verantwoordelijkheid'

Dat zegt Wetterskip Fryslân-bestuurslid Jan van Weperen in een reactie op een reportage van het televisieprogramma Nieuwsuur van zaterdag. In die reportage zijn schrijnende gevallen van verzakking te zien door de droogte van vorig jaar in het veenweidegebied van Súdwest-Fryslân.

Niet bang voor schadeclaims

Volgens Van Weperen heeft de verzakking in Fryslân duidelijk een andere oorzaak als in Groningen. Daar is het de gaswinning door menselijke activiteit, terwijl volgens Van Weperen hier de natuur de belangrijkste reden is. Hij is daarom ook niet bang voor schadeclaims zoals in Groningen. "De enige oplossing voor de problematiek zou zijn om alles onder water te zetten. Dat willen we natuurlijk ook niet", zegt Van Weperen.

Het waterschap zit ondertussen niet stil, want dat is geen optie, zegt Van Weperen. Er moet iets gebeuren in het veenweidegebied, anders komt het uiteindelijk niet goed. In samenwerking met de provincie wordt er een inventarisatie gemaakt van alle huizen en de locatie waar ze staan in het veenweidegebied. Die informatie wordt op de website van Wetterskip Fryslân gezet, zodat mensen kunnen zien hoe de problemen met de funderingen ervoor staan bij hun eigen huis.

Veenweidevisie

Daarnaast wordt momenteel onderzoek gedaan naar de situatie. Dat moet eind dit jaar uitmonden in een veenweidevisie. Ook de funderingsproblematiek wordt daarin meegenomen.