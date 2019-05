LDODK nu al zeker van halve finale in veldkorfbal

De korfballers van LDODK zijn, met nog drie wedstrijden te gaan, al zeker van de kruisfinales in het veldkorfbal. De Gorredijksters wonnen zondag met 28-16 op bezoek bij AW/DTC uit Amsterdam. Omdat concurrent Fortuna verloor, is LDODK zeker van een plek bij de eerste twee in de Ereklasse A.