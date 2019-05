Spelers uit binnen- en buitenland op pitch & putt-toernooi in Leeuwarden

Pitch & putt, het kleine broertje van de golfsport, is nog niet zo bekend in Nederland. Dat zouden de spelers en organisatoren graag ander zien, want dat verdient de sport, vinden ze. Zondag was er in ieder geval genoeg belangstelling bij een groot toernooi in de Leeuwarder wijk Zuiderburen. Spelers uit het hele land en zelfs van daarbuiten kwamen erop af.