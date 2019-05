Partuur Van der Bos wint in Stiens ook tweede vrijeformatiepartij

In de finale nam het partuur van Van der Bos een voorsprong van 2-0. Daarna miste Van der Bos het perk bij een achterstand van 6-4 in het eerst, waardoor Dijkstra en de zijnen hun eerste bordje pakten. Van der Bos maakte het daarna goed met een paar zitballen. Daardoor werd het eerst 3-1 en later 4-1. Met een bovenslag van Steenstra werd het zelfs 5-1.

Even kwam het partuur van Dijkstra nog terug, een opslagfout van Steenstra bij een achterstand van 6-2 in het eerst. Op 4-6 in het volgend eerst sloeg Steenstra de bal buiten, waardoor het zelfs 5-3 werd.

Van der Bos nam zijn partuur daarna aan de hand door goed op te slaan. Eerst dwong hij Hoekstra tot een fout, daarna werd het met een zitbal 4-0. Even later, op 'schone zes', passeerde Triemstra de kaats, waarmee de overwinning binnen was.