SC Heerenveen wint in laatste thuiswedstrijd van degradant NAC

Zonder Schaars werd het een teleurstellende eerste helft. Michel Vlap was na twintig minuten de eerste die echt dicht bij een treffer was. Zijn kopbal ging net over het doel van Benjamin van Leer. In diezelfde minuut gingen duizenden kleine posters omhoog met de tekst #doeslief, een initiatief van twee supporters.

Kansen voor NAC

Het spel werd er daarna niet beter op. NAC kreeg zelfs kansen. Daniel Høegh kon op het nippertje voorkomen dat Rosheuvel gevaarlijk werd, Hahn pakte een schot van El Allouchi en Lundqvist kon net niet bij een voorzet van Leigh.

Pas in het laatste kwartier voor rust liet Heerenveen weer echt iets zien. Een schot van Mitchell van Bergen eindigde in de handen van Van Leer. Pelle van Amersfoort was het dichtst bij een treffer: Koch kon zijn kopbal nog net voor de lijn weghalen.