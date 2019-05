'Meer Fryslân in Europa en meer Europa in Fryslân'

"Een sterke EU is van levensbelang, nu grootmachten als China en de VS steeds sterker worden en vooral voor zichzelf opkomen. Als we daar geen sterk Europa tegenover zetten, wordt er helemaal geen rekening met ons gehouden", zei García-Hermida. Ze is medewerkster van de stichting AAP, geboren in Madrid en door de liefde in Gorredijk beland.

Socialere verdeling

Fardau Procee (geboren in Burgum) wees vooral op wat Europa ons heeft gebracht: "Vrede en welvaart. En nu nog de volgende stap: een socialere verdeling!" Ze vertelde blij te zijn met lijsttrekker Frans Timmermans, die volgens haar als 'spitzenkandidaat' van de sociaaldemocraten bepaald niet kansloos is voor het voorzitterschap van de Europese Unie. "Dat hangt niet alleen af van de uitslag van de verkiezingen, maar ook van andere partijen die zijn kandidatuur willen steunen."