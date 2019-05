Nyck de Vries pakt in Barcelona eerste seizoenszege

Achter De Vries werd Luca Ghiotto (Italië) tweede. De derde plaats was voor Callum Ilott uit Engeland.

De wedstrijd in Barcelona was de zesde van het seizoen. Zaterdag bij de hoofdrace was De Vries al vijfde geworden.

Derde in klassement

In het klassement klimt De Vries naar plek drie. Hij heeft nu 63 punten. Klassementsleider Nicholas Latifi (Canada) heeft 93 punten, Ghiotto heeft 67.

Voor De Vries was het zijn eerste overwinning sinds augustus vorig jaar. Toen was hij de snelste op het circuit van Spa-Francorchamps in België.