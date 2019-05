​De EU, de regio's en de toekomst

Om de verkiezingen dichterbij te brengen, zendt Omrop Fryslân onder andere de programma's 'Europa foar begjinners' en Fryslân DOK 'De grinzen fan Europa' uit. Ook Fryslân Hjoed, It Polytburo en Buro de Vries besteedt de komende periode ruim aandacht aan de Europese verkiezingen. Meer hierover op de dossierpagina Omropfryslan.nl/europa.

Europa foar begjinners

Wat is Europa eigenlijk en wat hebben de inwoners eraan? In de week voor de Europese verkiezingen geeft Omrop Fryslân antwoord op die vraag in het programma 'Europa foar begjinners'. Emiel Stoffers, bekend als zanger van de Hûnekop, gaat onder andere in Straatsburg op stap met Europarlementariër Jan Huitema. Europa foar begjinners is 21, 22 en 23 mei te zien om 17.45 uur.

Buro de Vries

Radioprogramma Buro de Vries, iedere zondag om 11.00 uur, heeft iedere week een Friese kandidaat voor de Europese parlementsverkiezingen te gast. In het nieuwsforum bespreken zij met andere deelnemers een aantal actuele thema's.

Fryslân DOK: De grinzen fan Europa

In het drieluik 'De grinzen fan Europa' zoekt Fryslân DOK het antwoord op de vraag wat de minderheidsgebieden aan de EU te vragen, maar vooral ook te bieden hebben. Bij de oprichting van de EU was de verwachting dat Europa er ook voor de minderheden en de regio's zou zijn. Vaak moet de EU laveren tussen het belang van de mensen in de regio's en dat van de natiestaten. Het blijkt dat de Brusselse bestuurders vaak kiezen voor het laatste.

Tot en met zondag 19 mei is 'De grinzen fan Europa' vanaf 17.00 uur ieder uur bij Omrop Fryslân op televisie te zien. Het programma is ook terug te kijken op Omropfryslan.nl/fryslandok.