Zuidelijke invalswegen van en naar Dokkum twee weken dicht

De Murmerwoudsterweg (N356) vanaf de rotonde bij het politiebureau tot aan de rotonde bij de Lauwersseewei (N361) wordt vanaf maandagochtend 07:00 uur afgesloten. De planning is dat vrijdag 24 mei rond 16:00 uur het verkeer weer over de weg kan.

Lauwersseewei

Vanaf de rotonde Lauwersseewei, nabij de carpoolplaats, tot aan de rotonde nabij de Sintrale As worden eveneens wegwerkzaamheden uitgevoerd. Ook zal deze weg vanaf maandagochtend 13 mei 07:00 uur tot vrijdagmiddag 24 mei 16:00 uur afgesloten zijn.

Carpool

Ook de carpool is afgesloten vanaf maandag 13 mei 07:00 uur, tot en met vrijdag 24 mei 17:00 uur. Mensen die toch willen carpoolen, zullen op zoek moeten naar een andere locatie.

Hulpdiensten

Voor de hulpdiensten wordt ten tijde van de werkzaamheden een zogenoemde 'by-pass' aangelegd, zodat zij tijdens spoedritten wel zo snel mogelijk op plaats van bestemming kunnen arriveren.

Omleidingen

Om Dokkum aan de zuidkant te kunnen bereiken, is omrijden via de Rondweg Zuid-Oost van Dokkum nodig, als u vanaf de Sintrale As komt. U kunt dan via de Strobosserweg, richting de zuidkant van Dokkum rijden.

Om vanaf de Zuiderschans richting Damwâld te gaan is het verstandig om om te rijden via de Rondweg-West, Birdaarderstraatweg, dan bij Sybrandahûs linksaf de Trekwei op en dan via de Melkemawei, De Kapelle, De Hearewei rijdt u zo Damwâld binnen.

Vanuit de Dokkumer binnenstad, of vanuit het Fûgellân naar Damwâld? Neem dan de kluifrotonde bij Pranger-Rosier, richting de Rondweg Zuid-Oost, de Sintrale As en via de Kostverloren in de richting van de Koailoane. Op de Koailoane slaat u rechtsaf richting de Haadwei en volgt u de borden naar Damwâld.

Busvervoer

Mocht u met de lijnen vanaf Dokkum-station reizen, plan dan uw reis via de website of app van 9292 of Arriva. Hieronder een overzicht met de vervallen haltes.

Lijn 51 - Vervallen haltes

Tolhuis , Politiebureau, Harddraversdijk, Dongeraheem, Zwaluwstraat

Advies

Dockaheem, Bronlaan, Woudpoort Drs. van Tuinenleane, deze haltes worden in de tegengestelde richting gereden.

Lijn 55 - Vervallen haltes

Tolhuis, Politiebureau, Sionsberg, Watertoren

Advies

Station

Lijn 155 - Vervallen haltes

Tolhuis, Politiebureau, Sionsberg, Watertoren

Advies

Station

Lijn 355 - Vervallen haltes

Tolhuis, Politiebureau, Sionsberg, Watertoren

Advies

Station

Lijn 651 - Vervallen haltes

Tolhuis, Politiebureau, Sionsberg, Watertoren

Advies

Zwaluwstraat, Dongeraheem, Harddraversdijk, Bocksmeulen

Lijn 655 - Vervallen haltes

Tolhuis, Politiebureau, Sionsberg, Watertoren

Advies

Station