Cultuurman Lieuwe Toren neemt afscheid en wordt benoemd tot Ridder

Toren was van 2006 tot 2018 ook directeur van Stichting Ritmyk, Sintrum foar de Keunst Fryslân. De stichting verzorgde het muziekonderwijs in zeven gemeenten in Fryslân. Toen het minder ging met de stichting, integreerde Toren Ritmyk in de Stichting Cultuur Kwartier Sneek. In 2009 werd poppodium Het Bolwerk ook in het CKS geïntegreerd.

Sinds 2012 is Toren directeur van het CKS. Hij heeft het kunstencentrum geprofessionaliseerd en vorm gegeven aan het cultuuraanbod en onderwijs in de regio. In 2018 organiseerde het CKS het European Youth Music Festival in Sneek. Aan dit festival "At the Watergate" namen ruim 6000 jonge musici uit heel Europa deel.

European Music School Union

Naast zijn werkzaamheden in Sneek was Toren van 2002 tot 2008 landelijk actief als medeoprichter en bestuurslid van Cultuurconnectie, de brancheorganisatie voor cultuureducatie, amateurkunst en volksuniversiteitswerk. Hij was verantwoordelijk voor de portefeuille Internationalisering en vertegenwoordigde de organisatie in de European Music School Union.

In die periode was hij ook voorzitter van de Nederlandse delegatie van het International Music Seminar, dat de kwaliteit van het muziekonderwijs in de Benelux en delen van Duitsland bevordert.

Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

Toren heeft dus een zeer bijzondere bijdrage geleverd aan het voortbestaan en het karakter van het cultuuronderwijs in Fryslân. Daarom werd besloten hem te benoemen tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.