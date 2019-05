Maarten van der Weijden maakt nachtelijke oefentocht over het IJsselmeer

Van der Weijden vertrok zaterdagavond uit de haven van Medemblik in Noord-Holland voor een oefentocht naar Stavoren en weer terug. Bij aankomst in Stavoren werd hij toegejuicht door enkele tientallen mensen die hem hadden opgewacht.

Door de golfslag moest de langeafstandszwemmer iets omzwemmen. Maar op de terugweg heeft Van der Weijden meewind en de golfslag neemt ook af. Met groot applaus werd hij zondagochtend rond 8.30 uur ontvangen in Medemblik.

Elfstedentocht

De oefenzwemtocht is ter voorbereiding op zijn nieuwe poging komende zomer de Elfstedentocht te zwemmen. Van der Weijden wilde vooral kijken hoe het uit zou pakken als hij de nacht in heel koud water doorbrengt. De watertemperatuur van het IJsselmeer ligt rond de 12 graden. Ook werd er geoefend met zijn nieuwe pak en zijn voeding.

In Stavoren werd er een reddingsvlot in het water gegooid dat zichzelf opblaast. Mogelijk wordt dat gebruikt als slaapplek voor Van der Weijden bij de Elfstedentocht. Toen Van der Weijden in het vlot lag, werd er een slaapliedje voor hem gezongen door omstanders.

Temperatuur

Zijn lichaamstemperatuur was met 37 graden en hoger normaal. "Die temperatuur ging alleen omlaag toen hij even uit het water ging om snel iets te eten", liet een woordvoerder weten. "Dat stemt dus optimistisch voor de Elfstedentocht. Verder was het fijn dat Maarten nu al zoveel aanmoedigingen kreeg, terwijl het nog maar een oefenzwemtocht was."