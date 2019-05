Schuur vliegt in brand in Kootstertille

Volgens de brandweer was er sprake van een brand in twee garageboxen. Het vuur was snel onder controle. Een tweede brandwachtauto die werd opgeroepen, kon daarom al eerder terugkeren naar de kazerne.

Toen de brandweer ter plaatste kwam sloegen de vlammen al uit het dak. Het lijkt er op dat niemand gewond is geraakt.

Het is niet duidelijk hoe de brand kon ontstaan. De brandwacht heeft het vuur geblust.