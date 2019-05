Sanne Vermeer verliest strijd om brons bij Grand Slam in Azerbeidzjan

In de klasse tot 63 kilogram kwam Vermeer in de kwartfinale nadat ze Martin Hannah en Cabana Perez Cristina versloeg. In de kwartfinale won ze van de Poolse Karolina Talach.

De halve finale verloor Vermeer van Miku Tashiro. In de strijd om brons bleek Juul Franssen te sterk.

Margriet Bergstra uit Lemmer deed mee in de klasse tot 57 kilogram. Ze verloor al in de eerste ronde, van de Belgische Mina Libeer.