Auto hangt boven water nadat chauffeur macht over het stuur verliest

De auto botste tegen een bolder aan. Dat is een korte paal waar schepen bij het aanleggen de touwen aan vast kunnen maken.

Er zouden twee mensen in de auto hebben gezeten, die beide niet verwond raakten. Het is niet duidelijk hoe het kon dat de bestuurder de controle over de auto kwijt is geraakt. De auto raakte zwaar beschadigd

De politie heeft het ongeluk in kaart gebracht. Een bergingsbedrijf heeft de auto boven het water weg getakeld.