VIDEO: Duizenden mensen genieten in Lauwersoog van garnalen en reddingsboten

In Lauwersoog was het zondag de dag van de garnaal, en ook de open dag van de Koninklijke Nederlandse Reddingsmaatschappij KNRM.

Vorig jaar waren er volgens de organisatie zo'n 30 duizend bezoekers. Dit jaar waren er minder, naar schatting rond de 23 duizend. De organisatie heeft geen verklaring voor het verschil.

Garnalenvissers hebben het zwaar

Voor de garnalenvissers is het dit jaar allemaal ook iets minder. Na een paar jaren van hoge prijzen, tot wel tien euro per kilo, komt de klad er nu in. Door het mooie weer waren er vorig jaar veel garnalen.

De garnalenprijs is nu flink gezakt, naar op dit moment zelfs minder dan drie euro, en de pakhuizen zitten vol.