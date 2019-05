Zwemplek in Wirdum "is een voorbeeld van wat een dorp voor elkaar kan krijgen"

De Wirdumerbaai is een initiatief van een groep zwemmer uit Wirdum en Swichum die het hele jaar door in het (ijs)water van de Wirdumervaart zwemmen. In de zomer zoeken ook veel jongeren verkoeling in het water. Zo ontstond een jaar geleden het idee voor een natuurlijke recreatieve waterkant waar mensen makkelijk in en uit het water kunnen komen.

De baai werd geopend door wethouder Hein de Haan van gemeente Leeuwarden. Hij vindt het een mooi initiatief en een voorbeeld van wat een dorp voor elkaar kan krijgen.