Scooterrijder vlucht voor de politie en rijdt fietser aan in centrum Leeuwarden

De scooterrijder vluchtte weg nadat een motoragent hem een stopteken had gegeven. De agent zou hem daarna uit het oog hebben verloren. In de Korfmakersstraat kwam de scooterrijder in aanrijding met een fietser.

De scooterrijder en de fietser zijn beide met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Het is niet duidelijk hoe ernstig de verwondingen zijn.

Bij de aanrijding ontstond een behoorlijke ravage. De politie heeft de straat afgezet voor onderzoek.

Een woordvoerder van de politie kan niet zeggen waarom de scooterrijder het stopteken negeerde. De politie onderzoekt of er drank of andere middelen in het spel waren.