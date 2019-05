Overzicht: Wat vervoerde de MSC Zoe in de nacht van de containerramp?

Twee stoffen vallen op, zeht Apotheker, op de lijst die hij op verzoek van de omroepen heeft bekeken. Antimoontrioxide is erg giftig. En bariumcarbonaat valt in de categorie zware metalen.

Volgens Apotheker is het belangrijk om de hoeveelheden te kennen, en ook of de stoffen samen in een container hebben gezeten, als je in wilt schatten hoe gevaarlijk de situatie is. "Als dit allemaal in één container zit dan moet je daar wel extreem voorzichtig mee zijn."

Het lijkt op dit moment niet zo te zijn dat de stoffen allemaal in één container zaten, maar doordat de ladingslijsten zo summier zijn opgesteld, en doordat de exacte hoeveelheden niet bekend worden gemaakt, is het onmogelijk om dat met zekerheid vast te stellen.