Project moet 3x3 basketbal op de kaart zetten in Fryslân

Fryslân moet aan het 3x3 basketbal. Tenminste, dat vindt een groep organisaties in Heerenveen. Daarom zijn de projecten 'WE HERE Heerenveen' en 'WE HERE Fryslân' van start gegaan. Die projecten moeten ervoor zorgen dat het 3x3 basketbal bekender wordt en dat meer mensen de sport zullen spelen, op straat of in verengingsverband.