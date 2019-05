"Emoties liepen hoog op na incident met vluchtelingen in Jorwert"

Gevoel van onmacht

De gebeurtenissen maken veel reacties los in Jorwert. Er heerste in het dorp een gevoel van onmacht en ongeloof. Mensen vroegen zich af hoe dit nu kon gebeuren, legt Van der Sande uit. En nu de situatie enigszins is gekalmeerd, zijn ze vooral bezig met: hoe nu verder

Een groep in het dorp is bijeengekomen en heeft ideeën uitgewisseld. Waar over werd gesproken, wil Van der Sande niet zoveel over zeggen. "In een conflictsituatie kun je het beste met elkaar in gesprek gaan en die richting gaat het op. Dit soort processen is gevoelig. Hoe minder invloed van buitenaf, hoe beter het is."

Alternatieve woonruimte

Na het incident, waarbij de familie werd bedreigd met een mes, kondigde de familie aan te verhuizen. De gemeente heeft aangegeven dat ze de familie daarbij steunt. Voor zover Van der Sande weet, is die situatie niet veranderd. De gemeente is op zoek naar alternatieve woonruimte voor de familie, maar dat is nog niet zo makkelijk.

Er werd gezegd dat de aanleiding voor het incident ook uit racistische motieven bestaat. Maar Van der Sande heeft meer het gevoel dat het incident met emotie heeft maken, dan met racisme. "De samenleving verhardt op een aantal punten, maar je kunt niet zeggen dat er echt sprake is van hard racisme."

Heel lastig

Van der Sande vindt de situatie heel lastig. Toen hij zich aanmeldde voor het Doarpsnut had hij verwacht dat hij zich voornamelijk met de herindeling van Littenseradiel en Leeuwarden zou bemoeien. Toen deed deze situatie zich ineens voor. "Het is heel lastig om hiermee om te gaan. In eerste instantie naar de familie toe, omdat je het het gevoel voor veiligheid terug te geven. Gelukkig merk je ook dat je in zo'n situatie niet alleen staat in het dorp."

Toch blijft het manoeuvreren voor de voorzitter van het Doarpsnut. "Zo'n situatie telt alleen maar verliezers", besluit Van der Sande.